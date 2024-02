Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Wanessa CamargoReprodução/Globo

Publicado 07/02/2024 12:19

Rio - Wanessa Camargo falou com Beatriz nesta quarta-feira (07) sobre quando desfilou com a Beija-Flor , em 2004. Na ocasião, a escola de samba foi vencedora no carnaval carioca.

"Foi o melhor despertar! Eu desfilei na Beija-Flor já. Fui campeã com eles", disse ela com muita alegria ao acordar com o som da bateria da agremiação.

"Que alegria acordar assim, eu via na televisão, mas é tão top", elogiou Beatriz. Boninho havia anunciado nas redes sociais que a participação da escola de samba no reality seria uma surpresa para os confinados.