Thais Fersoza apresenta o Bate-Papo BBB, do GloboplayPino Gomes / Divulgação

Publicado 14/01/2024 06:00

Rio - Ser a primeira pessoa a receber os eliminados do "Big Brother Brasil", da TV Globo, e mostrar a eles tudo o que está rolando fora da casa mais vigiada não é tarefa fácil. É preciso conhecimento sobre o reality show, jogo de cintura, carisma, empatia, além de uma boa desenvoltura em frente às câmeras e na maneira de conduzir a entrevista. Em sua estreia no comando do "Bate-Papo BBB", ao lado de Ed Gama, na última quinta-feira, Thais Fersoza mostrou que tem tudo isso e muito mais. A artista não esconde a felicidade com o novo desafio profissional e conta como reagiu ao convite para apresentar a atração.

"Fiquei muito feliz, me senti muito lisonjeada. É um programa de uma audiência enorme, o Brasil inteiro está com os olhos voltados para a casa. É sempre uma expectativa grande o início de 'Big Brother', o desenrolar da história. É um programa muito interessante, em que a gente vê ali as pessoas em situações reais do dia a dia, debatendo muitas questões emocionais, psicológicas. É um programa de muito aprendizado", comenta Thais, que cita a responsabilidade de apresentar o programa ao vivo e mostrar ao recém-eliminado as cenas mais marcantes do reality show e as impressões do jogo do lado de fora da casa.

"Ter oportunidade de apresentar um programa ao vivo com tanta visibilidade, em que todo mundo aguarda para poder saber desse participante que está lá dentro, é uma importância enorme. Porque a pessoa está lá dentro e não sabe o que está rolando aqui fora. A gente, no caso, vai ser as primeiras pessoas que eles vão ter contato. Então, é muito delicado isso e, ao mesmo tempo, todo mundo aqui fora está esperando para ouvir essa pessoa estava lá dentro, é muito interessante. É um grande desafio. E é o que eu gosto, aquele frio na barriga, aquela sensação gostosa do novo, do que está por vir", ressalta.

Mesmo após a estreia, Thais promete continuar sendo a porta-voz do público no programa. "Estou animadíssima, espero muito que o público de casa venha junto comigo, e eu sempre tenho falado para as pessoas: 'Vambora, eu estou aqui representando vocês'. É o olhar de uma pessoa que também nunca esteve dentro da casa, que está aqui fora cheia de vontade de saber as curiosidades e que está ali esperando esse eliminado sair para a gente bater um bom bate-papo", avisa.

Gente como a gente, a artista diz que já assistiu a outras edições do 'BBB', mas que agora tem consumido mais o programa, já que envolve seu trabalho. "Já vi muitas edições, já acompanhei muitas temporadas, já gostei de dar várias espiadinhas. Agora estou dando muitas espiadinhas. E é aquela coisa, né, como é que dorme? Você fica ali assistindo, assistindo, assistindo, lendo tudo", diz ela, que revela se participaria de um reality show. "Não participaria de algum reality, só como apresentadora mesmo", frisa, aos risos.

Questionada se algum participante lhe chamou a atenção, Thais faz mistério. "Olha, tem alguns participantes que já me chamaram atenção. Vários, né. Para um lado, para o outro, mas eu não posso contar", despista.

'Bronca' em eliminado ao vivo



Em sua estreia no comando do "Bate-Papo BBB", Thais já mostrou que não vai 'dar mole' para nenhum participante. Apesar do jeito meigo, ela cobrou respostas de Maycon, primeiro eliminado desta edição, brincou sobre o fato do cozinheiro chorar muito e ainda deu um 'puxão de orelha' nele ao relembrar uma declaração feita pelo brother sobre as roupas transparentes usadas por Yasmin Brunet.

"Sim, ela é um mulherão. Ela é maravilhosa e ela pode usar o que ela quiser. Ela tem o direito de usar o que ela quiser. No lugar de fala, que você me permite, esse pensamento de que a mulher se veste para provocar o cara, para chamar atenção do cara, é tão antigo. Ela se veste para ela, ela tem que se vestir do jeito que ela quiser, se sentir bem do jeito que é a personalidade dela", disparou Thais.



"Ela não tem que se preocupar com o que ela está usando porque isso vai atingir você de alguma maneira, isso é respeito. Tem que ter com todos. Não é você, não sou eu, o Ed, que vai ditar o que outra pessoa vai usar. É respeito", completou. A bronca de Thais em Maycon dividiu opiniões nas redes sociais. Uns elogiaram o discurso dela, já outros acharam que ela tinha sido rígida demais com o 'Tio da Merenda'.

Apoio da família

Casada com Michel Teló e mamãe de Melinda, de 7, e Teodoro, de 6, Thaís diz que recebeu o apoio da família nesse novo desafio profissional. "Todo mundo está super feliz com mais essa conquista, torcendo muito por mim, todo mundo animado. Já expliquei pras crianças o que é o 'Big Brother Brasil' e como que é o 'Bate-papo BBB', que a mamãe vai apresentar, que vai conversar com o eliminado assim que ele sair da casa. Fizeram várias perguntas, já conversei um monte com eles, como é que funciona, então está todo mundo muito empenhado, todo mundo torcendo muito por mim, feliz com mais essa conquista", conta.

Evolução como apresentadora

Com uma carreira consolidada como atriz, Thais deu os primeiros passos como comunicadora em seu canal no YouTube, criado em 2017. Em 2022, retornou à TV Globo, onde atuou em novelas como "Malhação (1997) e "O Clone (2001)", para comandar os bastidores do "The Voice+" e do "The Voice Brasil". Depois de arrasar no ofício, a artista foi convidada para estar à frente do "Bate-Papo BBB", neste ano. E foi através de muito estudo e dedicação que ela evoluiu como comunicadora.

"Fico muito feliz que a minha evolução é visível, é uma coisa que eu venho buscando ao longo dos anos. Quando eu engravidei da Melinda, eu fiz o meu canal no YouTube como uma forma de estar mais perto das pessoas e não parar de trabalhar, que eu amo. Sou workaholic. Gosto de trabalhar, é uma coisa que me faz me sentir realizada, feliz. Então, fui buscando esse outro lado. Estava pensando que queria buscar novos desafios, que a coisa da atuação eu queria dar uma pausa. Nesse momento, fui buscando, estudando, batalhando, conquistando o meu espaço, encontrando o meu jeito de me comunicar. O que foi também uma feliz surpresa pra mim. Fiquei muito grata quando eu vi que o público não gostava só das personagens que eu fazia, mas também gostava de me ouvir. Se identificava comigo", afirma.

"Através do meu canal fui buscando cada vez mais maturidade e fui fazendo outros trabalhos fora e adquirindo cada vez mais confiança, mais aprendizado. Sou uma pessoa muito atenta e com um ouvido muito aberto para poder trocar e ouvir das pessoas. Então, é um caminho que estou trilhando, que está só no começo. Tenho certeza que vai ser um caminho, uma estrada longa. E é isso que eu desejo: que seja uma estrada longa de muitos e muitos trabalhos, de muito sucesso, como a minha trajetória como atriz veio sendo até aqui. Venho buscando cada vez mais o meu espaço e conquistando cada vez mais o meu jeito de ser, a minha forma de me comunicar com o público, a forma como o público se identifica comigo e eu acho que sou muito especial", completa.