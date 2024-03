Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet estão no décimo segundo paredão do 'BBB 24' - Reprodução

Publicado 11/03/2024 18:20 | Atualizado 11/03/2024 19:48

Rio - Mais um paredão formado no 'BBB 24', da Globo! Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet disputam a preferência do público na berlinda desta semana e o mais votado vai deixar a disputa pelo prêmio milionário nesta terça-feira (12). Quem você acha que deve sair do reality? Participe da enquete!

Como foi formado o 12º paredão

Lucas Henrique foi para berlinda ainda na quinta-feira (7), quando sorteou a consequência após ser eliminado da Prova do Líder, já Yasmin Brunet foi indicada pela líder Beatriz. Ao ser imunizada com o Poder Absurdo pelo Lucas Henrique, Pitel teve o direito de indicar alguém ao paredão e escolheu a Isabelle para a disputa.