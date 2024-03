Davi no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 11/03/2024 14:16 | Atualizado 11/03/2024 14:19

Rio - Davi surpreendeu Beatriz, Alane, Isabelle e Matteus durante conversa na piscina do BBB 24, nesta segunda-feira (11), ao revelar que sabe tocar oito instrumentos musicais diferentes.

fotogaleria

"Sei tocar cavaquinho, bateria, violão, guitarra, contrabaixo, pandeiro, timbau, sei um pouquinho de sax. E tudo isso eu aprendi na igreja", contou o brother.

Beatriz pergunta se o pai dele é pastor e o baiano confirma. "Não sabia mexer nem na baqueta da bateria, ficava só olhando os caras tocarem. Aí me interessei, tudo na vida é interesse", completou.

Davi imitou os movimentos da bateria com as mãos e explicou que ficava tentando aprender no final do culto o Hino da Harpa, louvor cristão: "Deu certo, comecei a tocar", contou.