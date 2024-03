Isabelle reflete sobre amizade com Matteus - Reprodução

Isabelle reflete sobre amizade com MatteusReprodução

Publicado 11/03/2024 21:59

Rio - Cada vez mais próximos, Isabelle refletiu, nesta segunda-feira (11), sobre sua relação com Matteus no "BBB 24", da TV Globo. Em conversa com Beatriz, cunhã admitiu uma resistência com o brother, já que eram adversários no jogo, e elogiou o participante.

fotogaleria

"Eu estou gostando muito de conhecer ele", afirmou. "Ele é muito cavalheiro. É lindo de ver como ele é cavalheiro, sabe?", complementou Beatriz. Isabelle, então, admitiu: "Eu resisti, confesso. Eu resisti por causa desse negócio de jogo, né?".

Em seguida, cunhã continuou: "E, assim, eu me apego muito fácil, eu gosto das pessoas e aí eu falei: 'Cara, eu vou gostar, é legal e na hora de se votar? A gente já se votou. Como é que fica esse negócio de quem já se votou? Não parece um pouco de falsidade você já votou na pessoa e ficar com amizadezinha?", questionou.

Confira: