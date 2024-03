Leidy Elin - Reprodução/Globo

Leidy ElinReprodução/Globo

Publicado 12/03/2024 17:38

Rio - A polêmica participação de Leidy Elin, 26 anos, no "BBB 24", que tem entrado em conflito frequente com Davi - apontado como favorito a vencer o programa - causa preocupações para a família, amigos e em ativistas negros sobre a cultura do cancelamento e ataques racistas que ela vem sofrendo nas redes sociais, que podem aumentar ainda mais após sua eliminação.

fotogaleria

A equipe da trancista, moradora do Morro do Feijão, em São Gonçalo, se manifestou nessa terça-feira após o perfil oficial dela do Instagram, que contava com mais de 370 mil seguidores, ser derrubado depois de ser denunciado por fãs de Davi.

O jornalista Rene Silva, nascido e criado no Complexo do Alemão e ativista pela causa dos Direitos Humanos, opinou no X, antigo Twitter, sobre o assunto e fez uma comparação com a desigualdade entre brancos e negros até no momento do cancelamento.

"Vamos aos fatos: Yasmin vai sair hoje tranquilona, passarão todos os panos pra ela possíveis na TV e redes sociais. Acabou o programa, acabou o jogo...



Já a Leidy, acabou o jogo, acabou a vida, já vimos este filme... Vocês sabem muito bem! Até o Instagram dela foi derrubado com denúncias, porque ninguém tentou fazer isso no da Wanessa Camargo e da Yasmin... Temos que ficar atentos, pois o racismo é perverso. Não tô aqui pra defender as atitudes dela, tá?! Errou, não corrigiu e seguiu errando, ela já vai sofrer todas as consequências fora da casa", escreveu.

Ao DIA, Rene contou que o programa é um experimento social que traz diferentes vivências e mostra também que "nem todo preto é igual".

"Como tentam nos colocar nesse lugar. Espero que a Globo faça, sim, algo para tentar diminuir a rejeição, porque tivemos um exemplo recentemente da Karol Conká. Não acredito que a Leidy Elin seja desse jeito na vida real, mas que um confinamento contribui muito para que você aflore outras personalidades internas e faça alianças nem tão pertinentes. Vendo de fora temos uma visão completamente diferente de quem está lá dentro, mas não devemos trazer pra fora do reality show o que aconteceu na casa, caso não tenha sido algo criminoso", disse.

O influenciador acredita que a exposição de um reality show de grande audiência como o "BBB" pode prejudicar a imagem da participante fora da casa.

"Tudo vai depender de como vai ser o paredão que ela vai participar e como vai ser a narrativa do próprio programa. A narrativa de como o programa constrói ou destrói a pessoa, como ele mostra quem é essa pessoa, se é vilão, mocinha, isso influencia muito em como o público aqui fora vai agir com ela", diz.

Rene acredita que Leidy terá um acolhimento da comunidade negra. "Porque ela não é uma artista como a Karol Conká que tinha uma estrutura por trás dela e que poderia fazê-la se reerguer. E a Leidy? A Leidy vai voltar pra favela. As marcas conseguem explorar isso? Está totalmente cancelada? Essa é uma reflexão que tenho trazido nas minhas redes".

O comunicador e educador Jota Marques também se manifestou sobre o assunto no X e explicou que o "cancelamento" causa um desconforto geral até mesmo nos ambientes em que alguns participantes vivem e foram criados:

"O que sujeitos como Buda e Leidy vão passar aqui fora não está escrito no gibi. Eles passarão por um tratamento de choque favelado que nem Marcia Sensitiva daria conta de prever. Tão bravos com eles? Fiquem tranquilos. Eles vão se arrepender... Porque não há coisa pior do que andar nas vielas sendo tirado de b4b4c4, sendo zoado por criança e levando puxão de orelha até da tia da igreja, que nem assiste BBB. O problema real é a Yasmin, e os outros do Alphaville, que vão se enfiar em suas mansões, jatinhos, voos internacionais e jamais sentirão o peso das consequências", opinou.

O ex-BBB Juninho que participou da atual edição gravou um vídeo comentando o tema e defendendo a participante. "Nós temos que entender que jogo é jogo e racismo é crime. Os ataques que a Leidy está sofrendo fora da casa são desconfortáveis, dolorosos, não só pela proximidade que tive com ela, mas por também ser um homem negro que já sofreu racismo na vida", falou ele.

Equipe critica fãs de Davi

No X, a equipe de Leidy se manifestou sobre os ataques que ela vem sofrendo por conta da briga com Davi.

"A torcida, na maioria das vezes, é um reflexo do participante. O ídolo vem da idealização de valores, qualidades e caráter. Infelizmente, dentro do jogo, um dos participantes joga pedindo a expulsão dos adversários e tirando a oportunidade de um jogo limpo. Aqui fora, sua torcida não é diferente, denuncia indevidamente e tira do ar o Instagram do adversário.



A rede social, como sabemos, é o único meio de comunicação dos participantes com o seu público. Mais uma vez, percebemos que a torcida nada mais é que um espelho do ídolo e em alguns casos, se apoio no fanatismo e idolatria sem limites. Já deixando todos cientes de que também estamos em contato com a Meta e já pedimos a ativação da conta de volta".

O perfil da sister compartilhou alguns ataques racistas que ela vem recebendo nas redes sociais e comentou: "Estamos vendo vários comentários dizendo que estamos “passando vergonha” por expor os ataques racistas sendo que pessoas desse tipo aqui, estão incentivando mais ÓDIO por conta de REALITY SHOW e vários estão achando engraçado. E se fosse com alguém que é próximo de vocês passasse por isso? E se isso acontecesse com você na vida real? Realmente, é lamentável ver que muitos não estão tendo noção do que estão falando, rindo ou deixando passar impune".