Deniziane do ’BBB 24’Divulgação/Rede Globo

Publicado 12/03/2024 21:34 | Atualizado 12/03/2024 21:46

Rio - Fora da casa do "BBB24", Deniziane compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira (12), o resultado da sua harmonização facial. A ex-BBB optou por mudar o visual e surpreendeu os internautas.

"Amei demais", escreveu ela nos comentários da publicação.

Internautas elogiaram o resultado do procedimento e enalteceram Anny. "O resultado ficou incrível! Ainda mais lindas além de super natural. Amei!”, disse uma seguidora. "Primeira harmonização de ex-bbb que eu acho de bom gosto! Ficou linda e não descaracterizou sua beleza", opinou mais uma. "Nossa ficou parecendo a Isabelle, ficou ainda mais linda", afirmou a fã, se referindo a outra participante do "BBB 24".