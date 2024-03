Davi opina sobre Leidy Elin - Reprodução / Instagram

Publicado 12/03/2024 17:51

Rio - Davi voltou a falar sobre sua briga com Leidy Elin. Na tarde desta terça-feira (12), durante conversa com Isabelle, Beatriz e Matteus, no "BBB 24", o baiano opinou sobre a trancista e disse que as mulheres devem se colocar em seus lugares para serem respeitadas pelos homens.

"A mulher, por ser mulher, tem que se colocar no lugar dela para ter o respeito do homem", declarou Davi.



"A Leidy quer me desrespeitar, que sou homem, e quer ser respeitada. Ontem, ela estava mandando eu bater nela. Eu entendo que isso é um jogo, mas olha o ponto que está chegando, de ela mandar eu bater nela para eu ser desclassificada do jogo", completou.

No X, antigo Twitter, internautas se incomodaram com a fala do brother e opinaram. "Sem entender como esse querido é o favorito desta edição", disse um usuário. "Uma vergonha ter mulher que defende esse cara com unhas e dentes", comentou outro. "Mais uma galera vai continuar a passar pano para essas falas misóginas e machistas", falou um terceiro.

Entenda a briga





Após o fim da dinâmica, Leidy jogou as roupas de Davi na piscina. "Agora eu sou subterrânea", reagiu ela. Na madrugada desta terça, durante o Sincerão, Davi e Leidy protagonizaram mais uma briga . A trancista disse que o baiano faz as tarefas domésticas para se promover no jogo. "Você joga sujo, é manipulador, incoerente", disparou ela.Após o fim da dinâmica, Leidy jogou as roupas de Davi na piscina. "Agora eu sou subterrânea", reagiu ela.

