Tadeu Schmidt se pronuncia após Leidy Ellen jogar roupas de Davi na piscinaReprodução

Publicado 12/03/2024 23:07 | Atualizado 12/03/2024 23:09

Rio - Tadeu Schmidt se pronunciou ao vivo, nesta terça-feira (12), após Leidy Elin jogar as roupas de Davi na piscina do "BBB 24", da TV Globo . Em conversa com os participantes, o apresentador afirmou que a atitude não pode se repetir e o limite foi atingido.

"Nós chegamos no limite, né? O que a Leidy fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. Nós chegamos ao limite. As vinganças que o Davi ameaçou fazer, poderiam passar muito do limite. Então, chega. Basta. Tá bom? Onde isso vai chegar? O negócio foi escalando de um jeito... Esse não é o BBB que a gente quer. Esse não é o BBB que ninguém quer", disse.

Confira:

Treta após Sincerão

Na madrugada desta terça-feira (12) os dois tiveram mais uma briga na casa após a dinâmica do Sincerão, com ataques, palavrões e a trancista decidiu provocá-lo jogando as roupas dele dentro da piscina.

Incomodado, Davi foi até o confessionário para saber se isso era permitido e prometeu provocar a sister dentro do reality show também.