Briga entre Leidy Elin e Davi esquenta após o Sincerão - Reprodução / TV Globo

Briga entre Leidy Elin e Davi esquenta após o SincerãoReprodução / TV Globo

Publicado 12/03/2024 15:01

Rio - A briga entre Leidy Elin e Davi ultrapassou a barreira interna da casa do "BBB 24" e o perfil da sister foi derrubado do Instagram após denúncias, de parte da torcida do baiano.

fotogaleria

No X, antigo Twitter, a equipe dela se manifestou sobre os ataques que ela vem sofrendo por conta da briga com o participante - apontado até o momento como o favorito para vencer o programa - e também divulgou uma nota criticando a denúncia da conta feita por fãs do brother.

"A torcida, na maioria das vezes, é um reflexo do participante. O ídolo vem da idealização de valores, qualidades e caráter. Infelizmente, dentro do jogo, um dos participantes joga pedindo a expulsão dos adversários e tirando a oportunidade de um jogo limpo. Aqui fora, sua torcida não é diferente, denuncia indevidamente e tira do ar o Instagram do adversário.



A rede social, como sabemos, é o único meio de comunicação dos participantes com o seu público. Mais uma vez, percebemos que a torcida nada mais é que um espelho do ídolo e em alguns casos, se apoio no fanatismo e idolatria sem limites. Já deixando todos cientes de que também estamos em contato com a Meta e já pedimos a ativação da conta de volta".

O perfil da sister compartilhou alguns ataques racistas que ela vem recebendo nas redes sociais e comentou: "Estamos vendo vários comentários dizendo que estamos “passando vergonha” por expor os ataques racistas sendo que pessoas desse tipo aqui, estão incentivando mais ÓDIO por conta de REALITY SHOW e vários estão achando engraçado. E se fosse com alguém que é próximo de vocês passasse por isso? E se isso acontecesse com você na vida real?



Realmente, é lamentável ver que muitos não estão tendo noção do que estão falando, rindo ou deixando passar impune".

Treta após Sincerão

Na madrugada desta terça-feira (12) os dois tiveram mais uma briga na casa após a dinâmica do Sincerão, com ataques, palavrões e a trancista decidiu provocá-lo jogando as roupas dele dentro da piscina.