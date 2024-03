Davi - Reprodução/Globo

Publicado 12/03/2024 09:20 | Atualizado 12/03/2024 09:22

Rio - Após Leidy jogar as roupas de Davi na piscina , o motorista de aplicativo expressou sua insatisfação e foi direto ao confessionário para pedir a expulsão da concorrente. A trancista, por sua vez, afirmou que foi informada de que poderia agir daquela maneira.

Para Davi, segundo as regras que leu sobre o jogo, não é permitido provocar os adversários, o que na visão dele, foi o que Leidy fez com ele. "Isso é provocar. Eu quero saber da produção se pode provocar. Se puder, vou entrar no VIP e começar a comer. Vou pegar os ovos de todo mundo e jogar no lixo. Vou jogar fora, quebrar ovo. Isso é provocar!", declarou.

"Não vou deixar isso passar assim. Provocar o adversário intencionalmente é ato de desclassificação. Eu não vou discutir com ela. Isso é regra do jogo. A gente segue regras e isso é uma regra do jogo! Se isso puder ser feito, não tem problema. Aí eu vou partir para a provocação e minhas atitudes vão ser de provocar também!", concluiu ele.