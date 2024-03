Leidy Elin joga roupas de Davi na piscina após discussão - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/03/2024 07:42 | Atualizado 12/03/2024 09:33

Rio - O clima esquentou no BBB 24 na noite desta segunda-feira (12), após o "Sincerão", dinâmica que ocorre toda segunda entre os envolvidos no Paredão. Teve direito a dedo na cara, gritos, xingamentos, ironias, roupas na piscina, punição com perda de estalecas e planos de vingança.



Após discutir com Davi na área externa, Leidy Elin foi até o Quarto Magia, pegou as roupas do brother, levou para fora da casa e as jogou na piscina. Davi somente riu e ficou em silêncio enquanto via suas roupas molharem.

O conflito entre os dois começou durante o programa, no intervalo, após Davi questionar Yasmin por ter colocado com "Bruxa Má" de seu conto de fadas. Leidy, então, falou que o baiano tinha a mania de não reclamar quando os aliados faziam algo e o chamou de mal educado. Irritado, o brother falou que a sister era uma "mulher baixa", já Leidy respondeu que ele queria se meter na história dos outros e que era "manipulador".

A dinâmica continuou, mas a discussão seguiu pela madrugada. Durante a troca de acusações, o bate-boca precisou ser contido pelos outros confinados. Pouco tempo depois, Leidy jogou a mochila do brother na piscina. "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea".



A dinâmica continuou, mas a discussão seguiu pela madrugada. Durante a troca de acusações, o bate-boca precisou ser contido pelos outros confinados. Pouco tempo depois, Leidy jogou a mochila do brother na piscina. "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea".

Após retirar as roupas da piscina, Davi falou que a sister tinha quebrado as regras do jogo. "Provocar o adversário é desclassificação", disse o confinado, que logo seguiu para o confessionário. "Vou procurar saber o que fazer". No entanto, a equipe do programa não abriu a porta.

Punição gravíssima

Ao tentar ajudar Davi, Isabelle e Alane foram até a piscina para recolher as roupas. Porém, as sisters entraram na água com o microfone, o que é proibido na casa. Com isso, as duas foram punidas, perdendo 500 estalecas cada.



Outras "tretas"



A briga não ficou só entre Leidy Elin e Davi. Alane e Yasmin também protagonizaram um conflito. A bailarina chegou a modelo de "mimada, infantil e planta", que lembrou a punição tomada por Alane, quando perdeu estalecas por esconder um copo da festa.



Yasmin também falou que Beatriz era influenciada pelo Davi. Algum tempo depois, Bia foi à cozinha, onde as outras confinadas estavam, e brincou. "Temos aqui essa família muito linda: Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. Pitel, a que não tem argumento, só fala bestagem".



A noite terminou com choro de Yasmin e promessas de vingança. "Vou perturbar a vida dela, ela não vai dormir", disse Davi sobre Leidy Elin, em conversa com Matteus. "Isso não vai ficar barato, não".

A vingança quase veio antes do esperado. No início da manhã desta terça-feira (12), o motorista de aplicativo foi para a área externa e encheu um balde de água. "Ela vai tomar o dela", disse. No entanto, o baiano desistiu e jogou a água fora logo depois.



Mala na piscina



Esta não é a primeira vez em que uma briga na casa mais vigiada do Brasil termina com uma mala na piscina. No "BBB 2", Fabrício e Fernando jogaram as malas de Tina na água, também por conta de uma desavença na casa.