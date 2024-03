Rodriguinho opina sobre briga de Davi com Leidy Elin - Reprodução / Instagram

Publicado 12/03/2024 16:51 | Atualizado 12/03/2024 16:57

Rio - Rodriguinho falou nesta terça-feira (12), através do Stories no Instagram, sobre a briga entre Davi e Leidy Elin, no "BBB 24". Questionado sobre o que achou da trancista ter arremessado as roupas do baiano na piscina, o cantor respondeu repudiando a atitude da amiga.

"Me perguntaram se eu não ia comentar nada sobre a Leidy Elin ter jogado as roupas do Davi na piscina. Se eu tivesse lá, não ia deixar ela fazer isso, não. Acho que perde a razão. Leidy errou. Eu não ia deixar. Percebi que depois que eu saí o pau comeu lá dentro. Eu não deixava eles brigarem muito. Mas é isso, eu acho que ela errou. O que vocês acham?", disse ele.



Entenda o caso

