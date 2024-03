Giovanna - Reprodução/Globo

GiovannaReprodução/Globo

Publicado 12/03/2024 11:06 | Atualizado 12/03/2024 11:09

Rio - Giovanna conversou com Raquele sobre um momento de aproximação que Lucas teve com Pitel durante a última Festa do Líder. A nutricionista disse que a forma com que eles agem a incomodaria se ela fosse a mulher do professor.