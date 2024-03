Leidy Elin - Reprodução/Globo

Leidy ElinReprodução/Globo

Publicado 12/03/2024 12:20 | Atualizado 12/03/2024 12:25

Rio - Leidy Elin estava no Quarto Fada acompanhada por Giovanna e Raquele e mencionou nesta terça-feira (12) que vai trocar seus pertences de lugar para que Davi não pegue. A trancista havia jogado as roupas do baiano na piscina após uma discussão.

fotogaleria

"Eu vou pegar minhas coisas amanhã e vou deixar só minhas coisas de casa aqui dentro. Aí eu vou deixar aí na sua, Raquele, no cantinho, a minha mala pequena com a minha roupa da saída, porque com certeza ele vai querer pegar as minhas coisas. E as minhas perucas, né?", disse Leidy Elin.