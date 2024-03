Muher de Davi, Mani Reggo encontra Nadson O Ferinha no Rio de Janeiro - Divulgação

Muher de Davi, Mani Reggo encontra Nadson O Ferinha no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 12/03/2024 14:15

Rio - Mani Reggo, mulher de Davi, do BBB 24, veio para o Rio de janeiro como convidada especial da gravação do DVD de Nadson O Ferinha, que acontece nesta terça-feira (12) em uma mansão em Santa Teresa, no Rio.

fotogaleria

O baiano é fã do artista, costuma cantar as canções dele dentro da casa e até ensaiou uma dancinha com Isabelle ao ser acordado com uma música de Nadson.

O motorista de aplicativo é tão fã que ouve as músicas o dia todo no carro e em casa. Mani encontrou o artista hoje no Rio e registrou o encontro nas redes sociais.

A gravação do DVD conta com as participações especiais de Léo Santana e Gustavo Mioto. Entre os sucessos do jovem artista, de apenas 21 anos, estão: "A Culpa É Nossa", "Posta Aí" e "Cadê seu Namorado Moça?".