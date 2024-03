Isabelle, Lucas e Yasmin formam o novo paredão do BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Isabelle, Lucas e Yasmin formam o novo paredão do BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 12/03/2024 14:40

Rio - O resultado oficial do 12º Paredão do "BBB 24" será divulgado somente na noite desta terça-feira (12), mas as enquetes já indicam quem deixará a casa mais vigiada do país nesta semana.

Pesquisa feita por O DIA aponta que Yasmin Brunet será eliminada com 56,5%. Lucas Henrique ficou em segundo lugar na enquete com 29,7% e Isabelle, em terceiro lugar, com 13,8% dos votos.

Yasmin foi indicada pela líder Beatriz e Isabelle por Pitel, que teve o direito de indicar alguém ao ser imunizada com o Poder Absoluto por Lucas Henrique. Este, por sua vez, foi emparedado como uma consequência por estar entre os quatro primeiros a sair da prova de resistência de quinta-feira (7).