Boninho anuncia nova trolagem no BBB 24Reprodução / Instagram

Publicado 13/03/2024 09:32 | Atualizado 13/03/2024 09:33

Rio - Boninho anunciou, na madrugada desta quarta-feira (13), mais uma brincadeira com os brothers no "BBB 24". Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram, o diretor afirmou que Marcos Veras e o ator Welder Rodrigues deixarão uma mala na casa, na invasão que acontece no programa de quarta-feira.



"Eles vão deixar de presente uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar o poder do falso. E sabe o que quer dizer esse poder do falso? Nada! É falso", disse Boninho, rindo na sequência.



Todas as quartas, o ator Marcos Veras entra na casa, sem os confinados saberem, levando um convidado toda semana. Na visita, eles mexem em algumas coisas e sempre deixam algo de diferente, o que deixa os brothers intrigados depois.



Esta não é a primeira vez que Boninho brinca com a casa nesta edição. Recentemente, o diretor colocou no despertador da casa a música “Infiel”, de Marília Mendonça, em referência a Lucas Henrique.