Yasmin reage a vídeos com comentários de Rodriguinho.Reprodução / Globoplay

Publicado 13/03/2024 08:20

Rio - Yasmin Brunet participou do "Bate-Papo BBB" com Thais Fersoza e Ed Gama após a eliminação do BBB 24, na noite desta terça-feira (13). No programa, foi exibido o vídeo em que os brothers falam sobre o corpo da modelo, incluindo Rodriguinho, que havia falado para a sister não ter presenciado a conversa.



Brunet ficou surpresa ao assistir aos comentários do cantor, como "ela já foi melhor". "Ele não só estava, como comentou", disse a 12ª eliminada do BBB 24. "É gente. Isso aqui é um jogo de reviravoltas".

AO VIVO: Yasmin Brunet, 12ª eliminada do programa, conversa no #BatePapoBBB com Thais Fersoza e Ed Gama!



A sister também destacou que dentro da casa os confinados vivem uma outra realidade, que não sabem de nada. "A gente só sabe do que chega aos nossos ouvidos por outras pessoas, e a gente tem que escolher confiar ou não", comentou Yasmin, dizendo estar decepcionada com o que viu.Os apresentadores do programa também abordaram a questão da compulsão alimentar, levantada dentro da casa, com comentários de outros brothers. Ed Gama perguntou para a sister se existiu a liberdade para o Rodriguinho pontuar sobre o assunto, em tom de brincadeira."Alguns momentos me incomodaram sim. Mas acho que a gente tinha uma certa liberdade porque a gente se chamava de coisas, tipo 'velho babaca' e 'velha gulosa', algo assim. Mas não me lembra de alguns momentos".Yasmin Brunet disputou o Paredão com Lucas e Isabelle, sendo eliminada com 80,76% dos votos. Lucas ficou com 16,46% e Isabelle com 2,4%. Ao todo, foram mais de 76 milhões de votos.