Yasmin Brunet - Bento/Agnews

Yasmin BrunetBento/Agnews

Publicado 13/03/2024 18:20

Rio - Yasmin Brunet foi recebida por fãs na porta dos estúdios Globo, nesta quarta-feira (13), e questionada sobre a relação com Davi no "BBB 24". Ela afirmou que mudou sua opinião sobre o baiano após ser eliminada.

fotogaleria

"Sigo achando ele chato, mas as brigas teriam sido diferentes, eu achei que era outra coisa, exagerei", admitiu ela que ganhou flores de fãs.

Uma pessoa quis saber se ela pretende virar amiga dele fora da casa. "Não sei se amizade, é muito forte, mas conversaria com ele", disse.

O paredão que eliminou Yasmin na noite de terça-feira (12) fez a Globo bater recorde de audiência dessa edição e superou a final do "BBB 22", com 24 pontos e 51% de participação. No Rio, chegou a 29 pontos.