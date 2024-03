Yasmin Brunet - Reprodução/Globo

Yasmin BrunetReprodução/Globo

Publicado 13/03/2024 11:10 | Atualizado 13/03/2024 12:06

Rio - Yasmin Brunet, que foi a 12ª eliminada do "BBB 24", esteve no "Mais Você" e conversou com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (13). Durante o café da manhã, a ex-participante discutiu sua experiência no reality e abordou os temas controversos que ocorreram na casa. Entre eles, sua relação com Davi, que foi envolta de discussões.

A modelo primeiro ressaltou que se sentiu aliviada em sair logo que deixou a casa e Ana Maria quis saber o motivo. Yasmin explicou que as situações dentro da casa fizeram com que ela perdesse sua essência, segundo ela própria, e que isso estava afetando a sua saúde mental. Fora do confinamento, a ex-sister acredita que poderá se reconectar consigo mesma.

"A verdade é que aconteceram algumas coisas, eu senti que estava me perdendendo de mim. (...) Estava mexendo muito com a minha cabeça. (...) Foi um certo alívio de poder respirar novamente e voltar para mim, para o meu eixo. Eu tinha certeza de absoluta que ia sair.'", disse Yasmin.

Além disso, Yasmin afirmou que tinha uma forte intuição de que seria eliminada, especialmente por ter confrontado Davi, que de acordo com a visão dela, é o favorito do público ao prêmio do reality show. "Foi intuição. Sabia que o Davi era o preferido, e ter um embate com o preferido ia me tirar da casa", mencionou.

Brunet também comentou as discussões que teve com Davi. Ela reconheceu que a personalidade forte dele e os problemas de convivência contribuíram para o embate entre eles, e agora fora da casa, ela diz compreender melhor o posicionamento do baiano durante as discussões com outros participantes.

"Eu peguei isso para mim e existiram também os problemas de convivência. Não fui só eu, muitas pessoas da casa tiveram. A personalidade dele é muito forte, e é natural que isso aconteça. E o que me falaram foi crescendo dentro de mim e acabou no embate", falou a modelo.

No final da entrevista, Yasmin reagiu ao vídeo no qual em um momento de raiva, Davi a chama de "inútil". Ela expressou surpresa já que não conseguiu compreender o motivo dele ter se referido a ela dessa forma, já que contribuía com as tarefas domésticas. Também observou que uma palavra que normalmente não teria tanto impacto do lado de fora pode afetar profundamente os participantes quando estão dentro da casa.

"Não sei em que casa o Davi estava morando. Eu lavava a louça e fazia as coisas. Se ele quer jogar com essa verdade dele, às vezes ele não viu. Lá dentro as emoções ficam à flor da pele. Uma palavra às vezes que não te pegaria aqui fora, pega lá dentro. (...) Qualquer coisa consegue te desestabilizar se você não está bem. Acho o Davi um jogador e sigo o achando chato", concluiu.