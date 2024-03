Ana Maria Braga entrevista Yasmin Brunet no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Ana Maria Braga entrevista Yasmin Brunet no 'Mais Você'Reprodução/Globo

Publicado 13/03/2024 14:28 | Atualizado 13/03/2024 14:32

Rio - Ana Maria Braga foi criticada nas redes sociais por "passar pano" e pegar leve com Yasmin Brunet durante a entrevista no "Mais Você" desta quarta-feira (13).

A apresentadora chegou a afirmar que Davi era contra os participantes do Camarote do "BBB 24" e a própria rival do baiano no jogo teve que corrigi-la e explicar que após assistir ao vídeo dele sobre o assunto entendeu que não foi isso que ele disse.

"A Ana Maria totalmente sem credibilidade e perdida na entrevista e a Yasmin teve que defender o Davi porque ela estava afirmando que o Davi falou o negocio do camarote, a própria Yasmin dizendo que não foi bem assim e que concordou com ele", opinou um perfil do X, antigo Twitter.

"Defendeu a Yasmin em tudo e se disse fã da mãe. Não dá pra levar a sério"!", disse outro internauta.

credibilidade e perdida na entrevista e a Yasmin teve que defender o Davi porque ela estava afirmando que o Davi falou o negocio do camarote, a própria Yasmin dizendo que não foi bem assim e que concordou com ele #BBB24 pic.twitter.com/KDDFmaXkaz — ~ jota (@comentwei) March 13, 2024

"Uma passada de pano sinistra pra Yasmin e ela teve a ousadia de falar que a palavra que o Davi chamou ela é horrível. Então ela não viu praticamente nada do que a Yasmim falou sobre ele que até de psicopata chamou", opinou um fã do baiano.

Ana Maria voltou de férias dos Estados Unidos e parecia perdida também nas perguntas. Ela cometeu algumas gafes e disse: "Sente falta do namorado?". Yasmin respondeu: "Eu não tenho namorado, Ana!". Ela tentou disfarçar e emendou: "Mas de ter um namorado?"

"Às vezes eu sinto, mas eu me amo solteira", respondeu a ex-BBB.

Nesta terça, a apresentadora compartilhou uma mensagem de indireta para os haters no X: "Gente chata sempre existiu... O problema é que agora elas têm rede social".