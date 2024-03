Leidy Elin - Reprodução/Globo

Rio - Após a bronca que Tadeu lhe deu durante o programa desta terça-feira (12) depois de ter jogado as roupas de Davi na piscina, Leidy Elin compartilhou com os outros participantes que não se culpa pela situação, mas afirmou que quer ir embora do programa e que acredita que sairá com alta rejeição.

"Não estou arrependida de nada, só quero ir para casa. Para mim, isso aqui é um circo. Não vou ficar sendo palhaça. Fiquei sabendo que ele [Davi] provocou Nizam e não aconteceu nada. O problema não é ele, é isso daí", disse ela, que pensa que sua rejeição será de 99%.

A única pessoa que atingiu essa marca foi Karol Conká, no "BBB 21". No confessionário nesta quarta-feira (13), os participantes precisaram avaliar a própria performance no jogo com notas de 0 a 10. Leidy Elin expressou estar exausta e se auto avaliou como nota zero.

"Eu estou sendo eu. Eu não tenho sangue de barata, como vocês puderam ver. E é isso. Estou só cansada mentalmente", justificou. Depois de sua declaração, ela permaneceu cabisbaixa e em silêncio por 40 segundos.