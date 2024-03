Líder Beatriz apresenta show de talentos em festa - Reprodução / Globo

Publicado 14/03/2024 08:00

Rio - Quarta-feira no "BBB 24" é dia de festa do líder, e a Beatriz, que está na liderança da semana, ganhou um show de talentos, caracterizado com o seu bordão no reality: "Brasil do Brasil". A noite foi embalada pelo show de performances, com direito também a conversas sobre o jogo, flerte entre Isabelle e Matheus e uma crise de ansiedade no MC Bin Laden.



O show de talentos foi comandado pela líder Beatriz em um palco, onde os participantes subiam para fazer uma breve apresentação de 30 segundos. Alguns brothers se animaram para participar, como Alane, Davi, Isabelle, Lucas, Matteus, Leidy Elin, Giovanna, Raquele e Pitel.



Enquanto a animação rolava solta na festa, MC Bin Laden resolveu entrar na casa, disse que estava com ansiedade e foi consolado por Fernanda. "Relaxa. A gente pode ir lá fora daqui a pouco. A gente pode comer, mentalizar… Você vai se ajoelhar de novo aqui e vai pedir com todas as suas forças para ganhar esse líder amanhã. É isso que a gente precisa focar e você não tem que se preocupar com mais nada", aconselhou.



Já do lado de fora, Isabelle e Matteus dançaram juntos e, simulando uma entrevista, Cunhã disparou para Alegrete: “Este grande gato, arrasando todos os corações”.