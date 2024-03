Leidy Elin - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 15:35 | Atualizado 14/03/2024 15:40

Rio - O perfil oficial de Leidy Elin no Instagram voltou ao ar, na tarde desta quinta-feira (14), após ficar mais de dois dias fora do ar . A equipe da sister comemorou a recuperação da conta, que havia saído do ar após denúncias feitas por parte de fãs de Davi, do "BBB 24", depois que os participantes brigaram na última segunda-feira.

"Depois de 53 horas, 3 minutos e 19 segundos, CONSEGUIMOS! Como informamos assim que ocorreu, o Instagram da Leidy foi derrubado. Depois de dias extremamente difíceis e uma corrida contra o tempo, conseguimos reativar junto com a Meta. Queremos agradecer a todos que, de alguma forma, nos apoiaram e vamos viver uma nova fase por aqui.", diz um trecho da mensagem.



"Sabemos que Leidy teve atitudes dentro do jogo que não agradaram muitas pessoas, mas pedimos para que vocês não usem isso como ferramenta de ataques racistas, discurso de ódio e ameaças. Leidy está vivendo o jogo intensamente, imersa em um ambiente diferente e tendo que lidar, assim como todos, com suas emoções afloradas, frustrações, medos e inseguranças que todo esse processo do confinamento traz", diz o texto da equipe.

O perfil reforça que os ataques e ameaças aqui "estão fora do normal". Por conta disso, os administradores precisaram fechar os comentários na rede social.

"Queremos deixar claro que respeitamos os sentimentos de todos os internautas mas também, pedimos FairPlay. Conta denunciada, ameaças e crimes raciais… atrás da Leidy participante, tem uma menina incrível, de sorriso largo, sonhos, planos, com uma história de vida admirável e cheia de superações! Precisamos ter consciência de que todos os participantes ali dentro têm uma vida aqui fora e que, por mais que só 3 cheguem na final, todos foram em busca de seus sonhos ou de uma vida melhor. Que não sejamos nós os responsáveis por causar dor e sofrimento a eles aqui fora. A melhor resposta para aqueles que não nos identificamos com o jogo, posicionamentos é o paredão, e não o crime.



O BBB é um reality show. As respostas que vocês podem dar, é através de votações e julgamentos sobre o JOGO e não de ameaças, ataques racistas, calunia e difamação. Vamos viver de amor e menos ódio? Contamos muito com vocês nessa nova fase", conclui a mensagem.

Treta após Sincerão

Na madrugada desta terça-feira (12) os dois tiveram mais uma briga na casa após a dinâmica do Sincerão, com ataques, palavrões e a trancista decidiu provocá-lo jogando as roupas dele dentro da piscina. Incomodado, Davi foi até o confessionário para saber se isso era permitido e prometeu provocar a sister dentro do reality show também.