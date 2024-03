Wanderson Petrova posa ao lado de desenho de Davi, feito em um muro da cidade de Crato, no Ceará - Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 13:46

Rio - Davi e Camila Moura, mulher de Lucas, do "BBB 24" viraram arte em grafite e tiveram seus rostos homenageados pelo artista cearense Wanderson Petrova, 31 anos, em um muro localizado em uma travessa próximo à Avenida Perimetral na cidade de Crato, no Ceará.

"Os dois representam um caminho de muita luta e resistência. A Camila por ser uma mulher forte, por mostrar essa não dependência da relação afetiva com o homem, de entender que uma mulher está bem sim sozinha, consegue resolver só suas problemáticas, consegue existir, precisa existir, independente de ter uma figura masculina ao lado", explicou ele ao DIA.

"Você é incrível, ficou maravilhosooo! Muuuito obrigadaa!", comentou Camila no Instagram do artista. Ela também compartilhou a homenagem em sua rede social.

A homenagem ao baiano Davi, segundo ele, é por conta de sua trajetória à margem, à luta da cor. "Os atravessamentos com Davi são muito cruéis, me sinto muito mal quando assisto e vejo toda aquela problemática sendo exposta. Pinto sobre tudo o que vai me indignando, precisava colocar essas duas imagens emblemáticas no muro para inspirar pessoas da minha cidade".

Wanderson se interessou por desenho desde a infância e quando cresceu percebeu a arte de rua como uma ferramenta de luta, como dever político para se comunicar com as pessoas na rua.

"A arte na rua democratiza o acesso. Sou um artista proveniente de intervenções urbanas, isso trouxe algumas proximidades incríveis, já viajei à África, já fiz um trabalho com a Madonna, já estive em pautas ácidas sobre a violência de gênero, acredito na potencialidade dessa comunicação não verbal do grafite".

Em 2017, o profissional foi convidado por Madonna para pintar um hospital pediátrio em Malawi, na África. Além disso, ele atualmente atua no sistema socioeducativo no Ceará com adolescentes que estão cumprindo medidas por cometerem atos infracionais.

"A gente faz um trabalho de ressocialização desses jovens para uma oportunidade de emprego de trabalho, de entender o que é um contato humanizado e desenvolver essas proximidades artítisticas".