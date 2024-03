Mulher de Lucas nega que tenha combinado traição no BBB 24 - Reprodução / Instagram

Mulher de Lucas nega que tenha combinado traição no BBB 24Reprodução / Instagram

Publicado 14/03/2024 21:31 | Atualizado 14/03/2024 21:32

Rio - Camila Moura, mulher de Lucas Henrique, se revoltou nesta quinta-feira (14), após ex-A Fazenda Gabi Prado, insinuar através do X, antigo Twitter, que a professora planejou a traição no "BBB 24". Camila, que considerou o flerte de Buda em Pitel no reality show traição , tem dado indícios do fim do relacionamento dos dois.

fotogaleria

"Gente, não sei por que, mas acho que o Buda combinou isso com a esposa dele! Eu posso estar errada, mas sinto isso. Ela deve ter passado alguma dica no almoço do anjo que estava ruim aqui fora para ele, e eles já viram outras edições e combinaram isso. Estou muito Vanessa Lopes hoje", escreveu Gabi Prado.Camila se defendeu das acusações. "Cara, porque mulheres, fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar minha dor, e minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários, vindo de mulheres e pior ainda de mulheres que tem voz na interne"."Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: trabalhar! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!", finalizou a professora.