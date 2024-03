Mãe de Pitel, Núbia só soube da participação da filha no BBB no dia - Reprodução/Instagram

Mãe de Pitel, Núbia só soube da participação da filha no BBB no dia Reprodução/Instagram

Publicado 14/03/2024 20:00 | Atualizado 14/03/2024 20:06

Rio - Giovanna Pitel, 24 anos, é uma das participantes que caiu no gosto do público do "BBB 24" aos poucos. Com um humor ácido, virou amiga do Rodriguinho e disparou verdades que o telespectadores queriam ouvir, como ao chamá-lo de "ranzinza" e "chato".

fotogaleria



A assistente social é natural de Maceió e aliada de Fernanda do jogo. Nas últimas semanas seu nome ficou em alta após Lucas, o Buda,



"Minha Pitel é maravilhosa. Estou amando a participação dela lá, é perfeita", diz.



Além de Giovanna, Núbia tem mais quatro filhos e criou todos sozinha. A alagoana tem mais dois irmãos por parte de pai. E para ajudar a pagar as despesas pessoais e de casa, Pitel começou a trabalhar cedo.



"O primeiro trabalho dela foi para tomar conta de uma criança - como babá. Depois, ela trabalhou num restaurante aqui perto, em um mercado também. Ela sempre estudou e me ajudou em tudo e até hoje me ajuda".



Antes de entrar no "BBB", Pitel trabalhava como assistente social em uma escola especializada em deficiência intelectual. Ela mora há três anos com o companheiro, Wesley, em um apartamento financiado. A assistente social é natural de Maceió e aliada de Fernanda do jogo. Nas últimas semanas seu nome ficou em alta após Lucas, o Buda, flertar com ela na casa . Sobre esse assunto, a zeladora Núbia Marinho, mãe de Pitel, prefere não comentar, mas garante que está gostando do jogo da filha no reality show da Globo."Minha Pitel é maravilhosa. Estou amando a participação dela lá, é perfeita", diz.Além de Giovanna, Núbia tem mais quatro filhos e criou todos sozinha. A alagoana tem mais dois irmãos por parte de pai. E para ajudar a pagar as despesas pessoais e de casa, Pitel começou a trabalhar cedo."O primeiro trabalho dela foi para tomar conta de uma criança - como babá. Depois, ela trabalhou num restaurante aqui perto, em um mercado também. Ela sempre estudou e me ajudou em tudo e até hoje me ajuda".Antes de entrar no "BBB", Pitel trabalhava como assistente social em uma escola especializada em deficiência intelectual. Ela mora há três anos com o companheiro, Wesley, em um apartamento financiado.

Com medo de sua participação no "BBB" vazar antes da hora, Pitel não comentou nada com a mãe sobre o convite para o reality show da Globo.

"Fiquei sabendo poucas horas antes dela ser anunciada, pra mim foi uma grande surpresa, porque ela nunca comentou comigo sobre isso, só ficava tirando algumas brincadeiras e não levava muito a sério. Fiquei muito feliz pela conquista dela, é um mix de emoção muito grande, mais estou feliz por ela está mostrando a pessoa que ela é, tão especial".

Apesar desse segredo, Núbia garante que ela e a filha tem muita cumplicidade. "Ela sempre compartilha tudo comigo, raramente ela não compartilha algo. Acredito que ela não compartilhou comigo com o medo de vazar, mas em relação as outras coisas, ela sempre gosta de conta r".

Se pudesse ter um minuto com a filha dentro da casa do "BBB", Núbia seria só elogios: "Diria que estou muito orgulhosa dela, que ela é uma grande vencedora e que eu a amo demais".

Um dos planos da sister se ficar milionária, é comprar uma casa pra mãe que mora de aluguel e trabalha bastante.