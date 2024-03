Leidy analisa trajetória no BBB 24 - Reprodução

Publicado 14/03/2024 20:10 | Atualizado 14/03/2024 20:10

Rio - Leidy Elin analisou, nesta quinta-feira (14), sua trajetória dentro do "BBB 24", da TV Globo. Em conversa com Raquele, a participante revelou que acredita que no começo do programa tenha sido amada pelo público, mas que agora seria considerada como "lobo mau".

"Olha minha trajetória do Big Brother que eu acho. No começo gostaram de mim, me amaram. No meio me acharam planta", disse. "Você está falando do pessoal lá de fora?", questionou Raquele. "É. E no final, lobo mau", concluiu a trancista.

