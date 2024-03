Rio - O paredão formado no "BBB 24" no domingo (17) está entre Alane, Beatriz e Raquele . Apesar de ter sido indicado pela casa em uma votação entre os brothers que estavam na Mira da Líder, Davi conseguiu escapar na prova Bate e Volta.Na dinâmica dessa semana, Beatriz recebeu a imunidade do anjo Matteus, mas Raquele comprou o Poder Supremo da semana e tinha a possibilidade de vetá-la, o que foi feito.Com isso, a líder Giovanna indicou Bia. Alane foi indicada na votação da casa. Já Raquele foi parar no Paredão porque os cinco participantes que estavam na Mira da Líder tiveram que chegar a um consenso e indicar uma pessoa.O paredão está formado. Quem sai nessa terça-feira (19)? Vote!