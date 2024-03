Eduardo Dussek é homenageado no prêmio de humor criado por Fábio Porchat, no Rio - AgNews

Eduardo Dussek é homenageado no prêmio de humor criado por Fábio Porchat, no Rio AgNews

Publicado 29/03/2024 12:13

Rio - Eduardo Dussek, de 66 anos, fez uma rara aparição na noite de quinta-feira (28), na edição de 2024 do prêmio de humor I Love PRIO, que aconteceu no Jockey Clube, no Rio de Janeiro. O ator, que foi diagnosticado com a Doença de Parkinson há mais de 10 anos, foi homenageado durante o evento por Fábio Porchat, criador da premiação que tem por objetivo reconhecer artistas e espetáculos teatrais no Rio de Janeiro e São Paulo ano passado.