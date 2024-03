Marcos Mion e Diego Martins - VICTOR POLLAK

Marcos Mion e Diego MartinsVICTOR POLLAK

Publicado 29/03/2024 10:48

Rio - Diego Martins chega ao "Caldeirão com Mion", da TV Globo, neste sábado, para completar a dupla do júri fixo do quadro "Caldeirokê" ao lado de Lucas Lima. O ator, que brilhou como Kelvin, em "Terra e Paixão", está empolgado com sua participação na atração, comandada por Marcos Mion.

fotogaleria

"O público pode esperar muita música, muita felicidade e muitos momentos engraçados. É uma competição com cara de festa e de comemoração. E eu, como jurado, prometo muitos comentários com meu jeitinho. Fazer dupla com o Lucas vai ser demais, a gente se deu bem de primeira, tudo o que eu falo ele completa e vice-versa. A gente tá amando fazer isso", conta Diego.



E para garantir um reforço na avaliação das apresentações, o cantor Jão é o convidado especial e se apresenta cantando sucessos como 'Julho', 'Me Lambe' e 'Alinhamento Milenar'. Preta Gil e Leandro Lima comandam os trios que brincam no game musical e são desafiados a cantar hits de Karaokê, como 'Festa', de Ivete Sangalo, e 'Cheia de Manias', do grupo Raça Negra.



No Caldeirokê’, as músicas são surpresa e o jogo é dividido em duas fases. Na primeira, a fase dos microfones, o artista convidado e seus amigos escolhem um dos seis microfones coloridos. Cada um deles esconde uma música clássica de Karaokê. No momento da escolha, a música é revelada e o jogador tem cinco segundos para começar a cantar. Após a apresentação, os jurados atribuem notas que serão somadas até a segunda fase. Já na segunda etapa, a fase do show, é quando o time escolhe previamente uma música para tentar convencer os jurados e a plateia de que são os verdadeiros artistas de Karaokê. Vence o time que tiver mais pontos.