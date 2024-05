Fernando Honorato e Renato Kort são os novos diretores de harmonia da Acadêmicos de Niterói - Alex Gardel

Publicado 27/05/2024 12:35 | Atualizado 27/05/2024 12:54

Rio - A Acadêmicos de Niterói anunciou, nesta segunda-feira (27), a chegada dos novos diretores responsáveis pelo quesito Harmonia: Fernando Honorato e Renato Kort.

Honorato já passou por diversas agremiações, como Paraíso do Tuiuti e Império Serrano. No último ano, fez parte da equipe de Harmonia da Niterói na Avenida. Renato Kort foi diretor-geral do quesito na Estação Primeira de Mangueira de 2020 a 2022 e também tem passagens pelo Império da Tijuca entre 2022 e 2024.



Os novos diretores já foram apresentados aos segmentos, e em breve irão começar os trabalhos rumo ao próximo desfile.