Cartaz do enredo da Grande Rio para 2025 - Divulgação

Cartaz do enredo da Grande Rio para 2025Divulgação

Publicado 27/05/2024 11:55

Rio - A Grande Rio divulgou, no último sábado (25), o título e o cartaz do enredo de 2025, que exalta a cultura do Pará. O tema já havia sido anunciado no dia do Desfile das Campeãs de 2024, no entanto, somente agora a escola de Caxias deu mais detalhes sobre a proposta.



"Pororocas Parawaras: As Águas dos meus Encantos nas Contas dos Curimbós" será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A identidade vistual do enredo expressa características do trabalho da dupla: a colagem de linguagens e o diálogo com outros artistas. Os carnavalescos reforçam, com isso, a tendência de trabalho com parceiros e colaboradores.



"O cartaz valoriza a tipografia vernacular dos barcos da região amazônica. Graças ao diálogo com a idealizadora do projeto Letras que flutuam, a designer Fernanda Martins, conhecemos o trabalho dos 'Abridores de Letras', artistas que se dedicam à pintura de embarcações, em diferentes localidades do Pará. O abridor Luis Júnior desenvolveu um alfabeto inteiro para a Grande Rio – são as letras que utilizamos no pôster, que também conta com o trabalho da artista visual Mavi Maia. Ela pintou os animais de poder que representam as Três Princesas Turcas (arara, onça, jiboia) e os demais elementos composicionais do pôster. Mavi reinterpretou, ainda, o escudo da escola, unindo aos animais as flores, os frutos e as folhas da Samaúma, que é considerada a “árvore da vida” da Amazônia – síntese do encontro com a Jurema", detalha Bora.



Gabriel Haddad enfatiza as parcerias e destaca que outros artistas continuarão a desdobrar o processo. "Os animais associados às Princesas também foram pintados em um barco, pelos artistas Alessandro Abreu e Odir Lima. O barco navegou pelo rio Paracauari, levando o pavilhão caxiense para dentro da floresta. Estamos em contato com outros artistas, da música e das artes visuais, para desdobrar ainda mais essa narrativa. Muita coisa virá por aí, nos próximos meses. Mais do que nunca, estamos tecendo redes."



A sinopse será divulgada em breve. Em 2025, a Tricolor de Caxias será a terceira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval.

O desfile contará com apoio do governo do estado do Pará.