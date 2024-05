Mauro Quintaes continua como carnavalesco da Unidos do Porto da Pedra - Divulgação / Unidos do Porto da Pedra

Publicado 28/05/2024 11:42

Rio - A Unidos do Porto da Pedra anunciou, nesta terça-feira (28), que Mauro Quintaes continua como carnavalesco da escola. O desfile da Série Ouro de 2025 será o sétimo assinado pelo veterano artista na escola.



Em texto divulgado à imprensa, a agremiação informou que Quintaes já está trabalhando no enredo, que, no entanto, ainda não tem data definida para divulgação.



A agremiação de São Gonçalo, que foi rebaixada do Grupo Especial em 2024, também segue com mestre Pablo, o intérprete Wantuir Oliveira e Júnior Scarpin, coreógrafo da comissão de frente.

A equipe completa será apresentada oficialmente, no dia 15 de junho, durante feijoada na quadra.