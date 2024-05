Imperatriz promoveu curso para formação de diretores de Harmonia - Divulgação / Imperatriz

Imperatriz promoveu curso para formação de diretores de HarmoniaDivulgação / Imperatriz

Publicado 29/05/2024 07:22

Atual vice-campeã do Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense realizou, durante todo o mês de maio, na quadra da escola, em Ramos, na Zona Norte, a segunda edição do curso de capacitação e formação de diretores de Harmonia.

Dividido em quatro módulos e gratuito, o curso, idealizado pela direção da Verde e Branco, proporcionou aos interessados uma análise técnica das escolas de samba e toda a filosofia de trabalho que envolve o quesito.

"É muito satisfatório estar mais um ano realizando esse processo de aprendizado, com um perfil bem variado de participantes: componentes, diretores de coirmãs e também torcedores. Nos últimos dois anos, conseguimos aproveitar 20 pessoas para o time de harmonia da casa, e isso é muito legal. Eu mesmo sou fruto desse trabalho de observação. Cheguei aqui garoto e passei por todas as etapas dentro do segmento. Vamos seguir procurando pessoas para exercer a função e com isso oxigenar sempre o time", afirmou Thiago Santos, diretor-geral de Harmonia da escola.

A última aula, na noite de segunda-feira (27), contou com mais de 120 participantes, todos certificados após a conclusão, e um convidado muito especial: o diretor de Carnaval da Liesa e ex-presidente da Mangueira, Elmo José dos Santos.