Intercâmbio aconteceu no último domingo (2)Divulgação / Mocidade Independente de Padre Miguel

Publicado 03/06/2024 14:25 | Atualizado 03/06/2024 14:29

A Mocidade Independente de Padre Miguel realizou, no último domingo (2), um intercâmbio cultural com a London School of Samba, escola de samba da capital da Inglaterra. O objetivo do encontro foi trocar conhecimentos nas áreas de marketing e comunicação.

A instituição britânica é apadrinhada pela estrela guia da Zona Oeste desde 1989. Em homenagem, ela adota as cores verde e branca em seu pavilhão e levou para o desfile do evento inglês Notting Hill, em 2022, um dos principais enredos da agremiação brasileira: "Sonhar não custa nada".

"Feliz demais em poder realizar essa troca do outro lado do mundo e ver que a Mocidade é respeitada em Londres e tem muita gente seguindo nossos passos. Que possamos contribuir muito com o desenvolvimento local e compartilhar as coisas que estamos fazendo dentro do âmbito do marketing, comercial e comunicação", afirmou o diretor do setor de comunicação da Mocidade, Bryan Clem.

Durante o intercâmbio, houve um momento de descontração, em que as pessoas presentes cantaram as principais músicas da escola, como o "Caju". Durante o ano, além de ensinar o gênero musical que leva no seu nome, a London School of Samba oferece oficinais de percussão e confecção de fantasia.