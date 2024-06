Thalita Zampirolli é anunciada como rainha da escola de samba Camisa Verde e Branco - Igor Wally / Divulgação

Thalita Zampirolli é anunciada como rainha da escola de samba Camisa Verde e Branco

Publicado 06/06/2024 10:27 | Atualizado 06/06/2024 10:36

Rio - Thalita Zampirolli vai brilhar no Carnaval de São Paulo no ano que vem. Após perder o posto de rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, a atriz foi anunciada como rainha da escola de samba Camisa Verde e Branco e desfilará no chão, à frente do carro abre-alas. A empresária, que será coroada neste sábado (8), não esconde a felicidade com o cargo na agremiação.

"Eu sempre amei Carnaval, desde pequena! Mas confesso que nunca me imaginei no carnaval de São Paulo, ainda mais na supercampeã do Carnaval Paulista que é a Camisa Verde e Branco. Foi uma surpresa saber que muitas pessoas em São Paulo me admiravam como rainha, não tinha noção de nada disso, nunca imaginei chegar tão longe. Acho que tudo que a gente faz com amor e verdade cresce, floresce e se espalha. A prova disso é eu estar aqui. Coração em festa! Não vejo a hora de ser coroada e estar no meio da comunidade", revelou a beldade.

O convite foi feito pelo carnavalesco Cahê Rodrigues, que onze anos depois retorna aos desfiles de São Paulo e será o responsável por desenvolver e apresentar o enredo biográfico sobre o cantor Cazuza no Anhembi. "A Thalita Zampirolli é a cara do Carnaval, é uma imagem necessária que além de beleza traz consigo uma história de luta, resistência. Mostrando que representatividade importa, sim! Estou feliz de tê-la em São Paulo comigo. Será um carnaval histórico para todos nós", acreditou.

Além de Cahê, mais pessoas tiveram participação na chegada de Thalita: João Ferro, diretor de carnaval e vice-presidente, e Érica Ferro, presidente da escola. "É o primeiro carnaval da Thalita aqui em São Paulo, então decidimos colocá-la como rainha da Escola e ela virá no chão à frente do carro abre-alas abrindo o nosso espetáculo com sua alegria, samba no pé e buscando a vitória com todos nós que amamos a Camisa Verde e Branco. Tenho certeza de que já deu tudo certo", falou Érica.

Além de desfilar no Carnaval de São Paulo, Thalita também reinará no Carnaval Capixaba como rainha de bateria da Chegou o Que Faltava.