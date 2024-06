Desfile do Grupo Especial Carnaval 2024 - Desfile da G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, neste domingo (11). Pedro Ivo/Agência O Dia - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 07/06/2024 22:08

Rio - O samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval de 2024 bateu recorde de reproduções no Spotify. "Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda", interpretado por Pitty de Menezes, alcançou a marca de 1,5 milhão de ouvintes na plataforma de streaming, no somatório das versões acústica e ao vivo do Rio Carnaval.

Este é mais um recorde quebrado pela Rainha de Ramos, que em abril, na mesma plataforma, já havia alcançado o número um da "Viral Rio de Janeiro BR" com sua versão ao vivo, além de acumular bons índices em outras plataformas de música.

Desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, "Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda", marcou o segundo carnaval consecutivo do artista na escola, que já se prepara para o próximo ano na verde, branco, e ouro da Leopoldina, vice-campeã de 2024.

Em 2025, a Imperatriz vai levar para a avenida o enredo "Ómi Túti Ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón", contando a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô, no domingo de Carnaval.