Gracyanne Barbosa samba muito em lançamento de enredo da Camisa Verde e Branco - Araujo / Agnews

Gracyanne Barbosa samba muito em lançamento de enredo da Camisa Verde e BrancoAraujo / Agnews

Publicado 09/06/2024 11:55 | Atualizado 09/06/2024 13:21

Rio - Gracyanne Barbosa, de 40 anos, marcou presença no lançamento do enredo da Camisa Verde e Branco, intitulado "O tempo não para! Cazuza – o poeta vive!", em homenagem ao cantor Cazuza, na Fábrica do Samba, em São Paulo, na noite deste sábado (8).

fotogaleria

Madrinha de bateria da agremiação, a musa fitness apostou em vestido branco com brilhos e franjas, que valorizava seu corpo sarado, e deu um show de samba no pé. Simpática, ela ainda atendeu aos pedidos de fotos dos admiradores que estavam no local e foi surpreendida com um buquê de flores.

Mãe de Cazuza, Lucinha Araújo também compareceu ao evento, que teve a coroação de Thalita Zampirolli como rainha da escola. A atriz e empresária recebeu a faixa e a coroa das mãos de Lucinha. "Nem no meu mais lindo sonho eu imaginei viver tudo isso. Sempre ouvi Cazuza, sempre me identifiquei com sua luta contra rótulos e preconceitos. E hoje eu estou aqui nesta Escola gigante, sendo recebida com carinho e respeito pela presidência, comunidade e pela mãe de um dos meus ídolos. Tive a oportunidade de conhecer dona Lucinha e família e estou apaixonada por todos. Sem palavras", disse Thalita, emocionada.