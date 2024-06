Escolas de samba decidem aumentar o tempo de desfile - Rafael Catarcione / Riotur

Escolas de samba decidem aumentar o tempo de desfileRafael Catarcione / Riotur

Publicado 11/06/2024 19:46

Rio - As escolas de samba do Grupo Especial do Rio decidiram aumentar o tempo máximo de desfile para o Carnaval 2025. Em reunião plenária realizada nesta terça-feira (11), as agremiações definiram que agora terão entre 70 e 80 minutos para se apresentar na Marquês de Sapucaí. Neste ano, as escolas de samba tinham entre 60 e 70 minutos para completar o desfile na avenida.

Outra novidade para o Carnaval 2025 é o posicionamnto das cabines dos jurados. Agora, serão quatro módulos de julgamento, dois no lado par e dois no lado ímpar, sem mais cabines duplas. Além dessas alterações, ficou determinado em regulamento o aumento no tempo de esquenta das agremiações.

Em 2025, os desfiles do Grupo Especial do Rio acontecerão pela primeira vez em três dias: domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (4) de março, com as seis primeiras colocadas voltando para o Sábado das Campeãs (8).