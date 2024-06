As inscrições para o projeto são gratuitas e podem ser feitas na hora - Divulgação / Mocidade Independente de Padre Miguel

Publicado 12/06/2024 15:00

Rio – A Mocidade Independente de Padre Miguel anunciou, em suas redes sociais, o retorno do projeto de mestre-sala e porta-bandeira, voltado para os jovens que têm o sonho de ocupar estas funções na escola. Ele acontecerá a partir do próximo sábado (15) na quadra da Vila Vintém, Zona Oeste do Rio.

O programa será comandado por Diogo Jesus, mestre-sala oficial da escola, e Bruna Bittencourt, primeira porta-bandeira do pavilhão da verde branca. Eles são conhecidos como "Casal Iluminado" e receberam a nota máxima nos dois últimos carnavais.

As aulas acontecerão todos os sábados, às 10h. As inscrições para o projeto são gratuitas e podem ser feitas na hora, sem cobrança de mensalidade. Documentos como a xerox da identidade do responsável e da criança e o comprovante escolar são exigidos na primeira aula. Todos acima de 5 anos podem participar.

"Esse tipo de projeto é muito importante para darmos sequência ao futuro do nosso segmento. Fico muito feliz de poder contribuir com as crianças da nossa região. A nossa meta é mostrar para os jovens, através de um trabalho nas escolas, que a nossa arte vai além da dança. Ser mestre-sala e porta-bandeira é um ato de inclusão e uma oportunidade como ferramenta social", afirmou Diogo.

"Para mim, é um orgulho ainda maior por ser cria daqui. Então, é uma alegria poder ver novas meninas surgindo, novas Brunas. A gente fica muito feliz em mostrar o papel fundamental da Escola em promover oportunidades à comunidade", completou Bruna.

A Mocidade será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, com o enredo "Voltando para o futuro, não há limites para sonhar!".