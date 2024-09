A van era terceirizada pela Secretaria de Saúde de São José do Vale do Rio Preto - Reprodução/redes sociais

A van era terceirizada pela Secretaria de Saúde de São José do Vale do Rio PretoReprodução/redes sociais

Publicado 12/09/2024 17:34 | Atualizado 12/09/2024 18:33

Rio – Uma van que transportava pacientes em tratamento contra o câncer foi roubada na manhã dessa quarta-feira (11), por volta das 5h, na Avenida Brasil. O veículo, terceirizado pela Secretaria Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana, estava na altura de Ramos, Zona Norte, quando houve a abordagem dos bandidos.

De acordo com a secretaria, na van havia seis pacientes, quatro acompanhantes e o motorista. Ninguém se feriu. Já o automóvel foi rastreado via GPS e recuperado horas mais tarde no Complexo da Maré, também na Zona Norte. A Polícia Militar comunicou que o BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) não foi acionado para a ocorrência.

A Secretaria de Saúde de São José do Vale do Rio Preto ressaltou ainda que, após o roubo da van, providenciou outro veículo para que os pacientes pudessem realizar os exames e consultas que já estavam agendados para realização na capital fluminense.