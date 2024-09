Queda do poste interditou a Grajaú-Jacarepaguá nos dois sentidos - Divulgação/COR

Publicado 12/09/2024 16:20 | Atualizado 12/09/2024 18:29

Rio - A queda de um poste, por volta das 14h30 desta quinta-feira (12), na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, altura do Km 4, no Engenho Novo, Zona Norte, provocou a interdição da via nos dois sentidos por cerca de três horas. Às 17h27, o Centro de Operações Rio divulgou nas redes sociais oficiais que a pista estava totalmente liberada, mas com trânsito intenso.

A Light informou que um carro de passeio colidiu com o poste, o que causou a queda da estrutura. Pouco depois das 17h30, a empresa comunicou que havia realizado os reparos necessários e normalizado o serviço.

A CET-Rio não retornou até o momento para tratar das condições do trânsito na região. Não há informações sobre feridos.