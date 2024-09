Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, permanece internado no Hospital Quinta D'or - Rede Social

Publicado 10/09/2024 14:07 | Atualizado 10/09/2024 14:16

No Instagram, uma página foi criada por parentes para compartilhar atualizações do estado de saúde da criança. "Estou melhorando, evoluindo em breve vocês irão me ver com esse sorrisão lindo que Deus me deu", publicou uma tia.

Segundo a família, a doação pode ser de qualquer tipo sanguíneo. Os endereços disponíveis são: Banco de Sangue Serum - Unidade Centro (Avenida Marechal Floriano, 99); Unidade Barra (Avenida Ayrton enna, 2.150 - Barra da Tijuca); Hospital da Posse Nova Iguaçu (Avenida Henrique Duque Estrada Meyer - Posse); e Banco de Sangue Santa Teresa (Rua Doutor Paulo Hervê 1.130). Os horários de atendimento são de 7h as 18h.

Ao DIA, no último domingo (8), a mãe de Davi, Aparecida Guimarães, revelou que a circulação do sangue no braço transplantado estava normalizando aos poucos, mas que o menino ainda estava em coma induzido.

"O sangue começou a escorrer, sabe? Está correndo tudo bem, ele só está com uma infecçãozinha mas eles (os médicos) estão cuidando disso. Não vejo a hora de acabar isso tudo, a minha cabeça está a mil. Pede a todo mundo para orar, pede uma corrente de oração pelo meu filho", disse.



A cirurgia só foi possível após o menino ser socorrido pelo mototaxista Diego Mendes, que passava no local no momento do acidente. O rapaz levou mãe e filho até o hospital mais próximo e depois retornou ao ônibus para buscar os pertences da família, momento em que encontrou o braço da criança, que havia sido colocado em uma mochila de entregas, com gelo, por equipes do Corpo de Bombeiros.



"No hospital atenderam a criança da melhor forma possível, mas eu tive que voltar porque tinha os pertences da mulher, documentação, e eles tinham um cachorrinho, um poodle que ficou lá dentro do ônibus. Aí quando eu cheguei lá, os bombeiros já tinham colocado o braço dele dentro de uma 'bag' com gelo, na mesma hora meti o pé voado e entreguei para os médicos", explicou o motoboy.

O acidente



O ônibus, que fazia a linha 476 (Méier - Leblon), tombou nas imediações do Campo de São Cristóvão, altura da Rua Senador Alencar, na Zona Norte, na noite de sexta-feira (6). Segundo passageiros, o motorista estava em alta velocidade. Outras 26 pessoas ficaram feridas no acidente.

O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas.