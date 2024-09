Publicado 11/09/2024 00:00

Queimadas saem de controle e fumaça avança pelo país. Situação gravíssima fez São Paulo ter ar mais poluído do mundo no início da semana. Apesar do discurso contundente de proteção à natureza, governo parece despreparado para lidar com problema.

Com eletricidade mais barata em agosto, inflação cai 0,02%. É o primeiro recuo na média de preços desde julho de 2023. Mesmo com bom resultado, governo não pode baixar guarda. Bandeira vermelha nas contas de luz volta em setembro e deve pressionar índice.