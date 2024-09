Material encontrado durante a operação - Divulgação

Publicado 10/09/2024 19:47

Rio - Mais de 100 quilos de alimentos impróprios para consumo foram encontrados durante uma fiscalização nesta terça-feira (10) em um supermercado no bairro de Trindade, em São Gonçalo. Após denúncias, agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) também encontraram quatro embalagens de sabão em pó suspeitas de falsificação.



Dentre os alimentos fora da validade, foram encontrados seis pacotes de lasanha, dois potes de requeijão, doce de mamão com coco e de abóbora, além de mais de 25 quilos de carne de porco e carne suína com embalagem violada. Quase 30 quilos de mocotó bovino fracionado estavam sem identificação. Foram achados, no total, cerca de 113 quilos de alimentos impróprios.



Durante a ação, foram observadas questões como salubridade, higiene e conformidade. A operação fez parte do programa Educa Consumidor, que realiza ações educativas e vistorias em estabelecimentos.



Os itens irregulares foram descartados e as infrações foram comunicadas à 72ª DP (São Gonçalo). A loja contava com um livro de reclamações e um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, que foram apresentados aos agentes.



A população pode denunciar situações suspeitas, irregulares ou problemas nas relações de consumo através do canal Fala Consumidor, da SEDCON, acessível 24 horas por e-mail, telefone e WhatsApp.

Whatsapp: (21) 99336-4848



Telefone: 0800-2020143



Email: atendimento@sedcon.rj.gov.br