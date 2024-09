Praça Mauá tem manhã de céu aberto e sol forte - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Praça Mauá tem manhã de céu aberto e sol forteReginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 10/09/2024 18:12 | Atualizado 10/09/2024 20:02

Rio - Os próximos quatro dias serão de tempo firme, sem previsão de chuva e com muito calor em toda cidade. Segundo projeção do Sistema Alerta Rio, da prefeitura, divulgada nesta terça-feira (10), a temperatura máxima deve variar entre 35°C e 37°C até o próximo sábado (14).

O clima dos próximos dias será parecido com o registrado nesta terça-feira, que teve sol forte, céu aberto, poucas nuvens e baixa umidade. A temperatura máxima foi de 38°C.

Nesta quarta-feira (11), a expectativa que o tempo seja bem parecido, com a máxima caindo para 37°C e com menos nuvens. Na quinta e sexta-feira, o céu vai variar de claro a parcialmente nublado, com a máxima entre 35°C e 36°C.



O mesmo deve acontecer no sábado (14), com uma pequena variação para mais na presença de nuvens no fim da tarde. A condição é influenciada pela chegada de ventos úmidos do oceano. Apesar da maior nebulosidade, a cidade segue sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas.

O tempo durante a semana é resultado da influência de um sistema de alta pressão atmosférica posicionado sobre o Rio. O fenômeno tem como característica a redução da intensidade dos ventos, menor intensidade das nuvens e baixa umidade.

Baixa umidade

A falta de chuva e o tempo quente levantam um alerta para a importância da hidratação. Segundo o Centro de Operações Rio, a umidade relativa do ar estará variando entre 20% e 31% nesta semana, o que é bem abaixo do desejável: entre 50% e 60%.

Nessas condições, além de beber água, também é indicado usar soro nos olhos e nariz, para evitar o ressecamento, usar protetor solar, manter ambientes arejados, evitar exercícios ao ar livre entre 10h e 16h e não queimar lixo.