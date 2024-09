Light remove poste que estava prestes a cair na Rua Manuel Caetano com a Estrada do Monteiro - Agência O Dia

Light remove poste que estava prestes a cair na Rua Manuel Caetano com a Estrada do MonteiroAgência O Dia

Publicado 10/09/2024 19:19 | Atualizado 10/09/2024 20:23

DIA,

Rio - Depois da denúncia da reportagem do publicada na última sexta-feira (6) , a Light removeu um poste que estava em iminência de cair na Rua Manuel Caetano com a Estrada do Monteiro, em Campo Grande, na Zona Oeste. Moradores da região temiam que o equipamento desmoronasse e fizesse feridos.

fotogaleria

Através de imagens enviadas para o DIA era possível ver o concreto deteriorado na parte inferior, com vergalhões aparentes. Além disso, a estrutura estava escorada apenas com um pedaço de madeira. A situação estava assim há mais de um ano. Nas imagens capturadas pelo Google Maps, em fevereiro de 2023, o poste já aparecia com o pedaço de madeira o escorando.

A Light realizou a manutenção do poste no sábado (7). No entanto, quem passa pela região diz que os fios do antigo poste ficaram pendurados. "Ficaram pendurados na fiação elétrica e soltos, está quase no chão", comentou uma moradora.

A concessionária de energia informou que os fios não são de responsabilidade da Light, mas sim de empresas de telecomunicações, que já foram acionadas para fazer a manutenção necessária.