Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) tem novo delegado titular Arquivo / Agência O Dia

Publicado 10/09/2024 18:51

Rio - Após a posse do delegado Felipe Curi como novo secretário de Estado de Polícia Civil , na última sexta-feira (6), as delegacias responsáveis por investigações de homicídios cometidos na capital e em cidades da Baixada Fluminense sofreram mudanças.

O delegado Alexandre Herdy, que era titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), assumiu o antigo cargo de Curi como diretor do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP), ficando responsável por todas as delegacias de homicídios do estado, além da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Com a saída de Herdy, anunciada na última sexta-feira (6), o delegado Rômulo Assis assumiu como titular da DHC.

Houve mudança também na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. O delegado André Cavalcanti entrou como responsável no lugar do delegado Mauro César Júnior, que foi para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

O delegado Willians Batista segue como titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e a delegada Elen Souto continua como responsável da DDPA.